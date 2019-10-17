Їдкий та нестерпний дим знову оповив чи не пів Дніпра

17.10.2019 17:58

Щорічна проблема осені  люди, які спалюють опале листя. Одна категорія труїть оточуючих, бо просто не знає альтернатив, а інша  бо так звикла. При цьому, ані перші, ані другі зовсім не замислюються про шкоду для природи та власного здоров’я. Наш Артем Россінський щойно повернувся з рейду найзадимленішим районом і вже готовий показати  чому так складно боротись із паліями. Дивимось!

Стовп білого їдкого диму здіймається над приватним сектором у Діївці. Це місцева мешканка на території власної садиби згрібає опале листя у багаття. Тільки-но бачить камеру  одразу тікає. На захист жінці вибігає собака.

Через декілька хвилин присоромлена жінка все ж виходить на подвір’я і намагається загасити вогнище.

Найчастіше листя палять саме у приватному секторі. І це не поодинокі випадки. Тільки-но темнішає  і сусіди й усі навколо відчувають смердючий запах диму. Нажаль заборона на спалювання листя тут не діє.

На допомогу палійці виходить і чоловік з відром води. Проте прямує він зовсім не до багаття. І агресивно пояснює нібито законність своїх дій.

Отруйне вогнище чоловік все ж гасить. Але ця проблема тут постійна.

Небезпечний дим докучає не тільки приватним садибам, а й багатоповерхівкам, розташованим зовсім неподалік. Ось це відео нам надіслали мешканці сусіднього житломасиву Парус. Білий дим від спалювання листя дозволяє навіть побачити світло ліхтаря.

І так тут  кожного вечора, каже Дар’я. Дівчина живе у багатоповерхівці неподалік приватного сектору. Щороку, твердить, з настанням осені одна й та сама проблема.

Ще більше турбот для мам, які гуляють тут із дітьми. Це житломасив Покровський. Він також межує з приватними будинками.

Проблема спаленого листя приходить до Дніпра двічі на рік, але найбільше докучає містянам саме восени. Вогнище, у якому палає листя, знищує поживні речовини у грунті. Та це не найстрашніше, кажуть екологи. Їдкий дим від цих багать сповнений небезпечними для здоров’я токсинами. Експерти кажуть: спалювати опале листя не можна, адже є багато альтернатив.

“Це такий, як я казав,  компост. Після перегнивання його можна використовувати на наступний рік. Зараз є і культури різноманітних бактерій, які прискорюють цей процес. Це тиждень, декілька  і можна вже використовувати як добриво.”

Якщо ви побачили когось, хто палить листя  не вагаючись викликайте поліцію. На таких порушників чекає адміністративне покарання та штраф від трьохсот сорока гривень.

Мешканці Дніпра сподіваються що заборона на спалювання листя все ж таки подіє. і можна буде насолодитися останніми теплими осінніми днями.

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