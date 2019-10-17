Їдкий та нестерпний дим знову оповив чи не пів Дніпра

Щорічна проблема осені – люди, які спалюють опале листя. Одна категорія труїть оточуючих, бо просто не знає альтернатив, а інша – бо так звикла. При цьому, ані перші, ані другі зовсім не замислюються про шкоду для природи та власного здоров’я. Наш Артем Россінський щойно повернувся з рейду найзадимленішим районом і вже готовий показати – чому так складно боротись із паліями. Дивимось!

Стовп білого їдкого диму здіймається над приватним сектором у Діївці. Це місцева мешканка на території власної садиби згрібає опале листя у багаття. Тільки-но бачить камеру – одразу тікає. На захист жінці вибігає собака.

Через декілька хвилин присоромлена жінка все ж виходить на подвір’я і намагається загасити вогнище.

Найчастіше листя палять саме у приватному секторі. І це не поодинокі випадки. Тільки-но темнішає – і сусіди й усі навколо відчувають смердючий запах диму. Нажаль заборона на спалювання листя тут не діє.

На допомогу палійці виходить і чоловік з відром води. Проте прямує він зовсім не до багаття. І агресивно пояснює нібито законність своїх дій.

Отруйне вогнище чоловік все ж гасить. Але ця проблема тут постійна.

Небезпечний дим докучає не тільки приватним садибам, а й багатоповерхівкам, розташованим зовсім неподалік. Ось це відео нам надіслали мешканці сусіднього житломасиву Парус. Білий дим від спалювання листя дозволяє навіть побачити світло ліхтаря.

І так тут – кожного вечора, каже Дар’я. Дівчина живе у багатоповерхівці неподалік приватного сектору. Щороку, твердить, з настанням осені одна й та сама проблема.

Ще більше турбот для мам, які гуляють тут із дітьми. Це житломасив Покровський. Він також межує з приватними будинками.

Проблема спаленого листя приходить до Дніпра двічі на рік, але найбільше докучає містянам саме восени. Вогнище, у якому палає листя, знищує поживні речовини у грунті. Та це не найстрашніше, кажуть екологи. Їдкий дим від цих багать сповнений небезпечними для здоров’я токсинами. Експерти кажуть: спалювати опале листя не можна, адже є багато альтернатив.

“Це такий, як я казав, – компост. Після перегнивання його можна використовувати на наступний рік. Зараз є і культури різноманітних бактерій, які прискорюють цей процес. Це тиждень, декілька – і можна вже використовувати як добриво.”

Якщо ви побачили когось, хто палить листя – не вагаючись викликайте поліцію. На таких порушників чекає адміністративне покарання та штраф від трьохсот сорока гривень.

Мешканці Дніпра сподіваються що заборона на спалювання листя все ж таки подіє. і можна буде насолодитися останніми теплими осінніми днями.