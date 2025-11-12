Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.11.2025

Оперативна інформація станом на 08:00 12.11.2025 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалася 1358-ма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Лозова Харківської області; Маломихайлівка Дніпропетровської області; Зелений Гай Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 2 райони зосередження особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів, та три інших важливих об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося десять боєзіткнень. Противник здійснив 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Минулої доби на Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 162 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 87 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!