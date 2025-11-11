Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто, у місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей.

Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові – Сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно – така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра, інші підрозділи збільшать тут спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики – урядовці допоможуть. У п’ятницю я проведу спеціальну Ставку щодо прифронтових міст. І сьогодні є також рішення щодо енергетики – щодо обладнання для Херсону, фінансування додаткове. Максимум завтра ці рішення мають бути ухвалені урядом на рівні відповідних міністрів. Обласна влада дала запити на потреби громад Херсонщини, це повинно бути забезпечено щодо садочків, підтримки освіти, всіх соціальних потреб. Люди тут заслуговують на більшу підтримку.

Я вдячний усім, хто береже наш Херсон – працює тут для дітей, для того, щоб місто та громади функціонували, щоб було забезпечення життя. Найменше, що може зробити держава, – це шана, вдячність. І визначив сьогодні в Херсоні саме таких наших людей, я їх всіх відзначив, і нагородами, і волонтерів, зокрема Андрія Петухова, вчителя Ларису Паладій, лікарів, рятувальників, поліцейських, інших наших захисників міста. Зірку Героя України я передав синові справді Героя – фермера, якого дуже добре знали в Херсоні та в усій нашій державі, Олександра Гордієнка. Він дуже багато зробив, щоб Херсонщина жила, щоб розмінувати землі, захистити від дронів. Ми пам’ятаємо його, ми шануємо всіх наших людей, які дбають про нашу державу, про свою громаду, про ближніх іноді навіть більше, ніж дбають саме за себе. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім на нашій Херсонщині!

Слава Україні!