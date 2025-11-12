Освітяни Кам’янського вибороли перемоги на виставці “Інноватика в сучасній освіті”

12.11.2025 12:29
osvityany-kam-yanskogo-vyboroly-peremogy-na-vystavczi-innovatyka-v-suchasnij-osviti

Нещодавно педагоги Кам’янського вибороли найбільше золота для Дніпропетровщини на сімнадцятій Міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті”. Це – головний щорічний майданчик, який об’єднує педагогів, науковців, управлінців та міжнародних партнерів для презентації новітніх напрацювань у сфері навчання та розвитку. Кам’янське на виставці представили 12 конкурсних робіт від місцевих закладів. Дев’ять із них отримали золоті відзнаки. На конкурс було подано дві сотні робіт, серед яких журі визначало найкращі освітні проєкти в різних напрямках – цифровізацію, інноваційні навчальні методики, ментальне та фізичне здоров’я, інклюзивний підхід, позашкільну творчість та духовно-інтелектуальний розвиток учнів.

