Дніпровщина і вірус Коксакі: симптоми, що потребують термінової уваги! Він схожий на звичайне ГРВІ, але може викликати надважкі ускладнення – аж до ураження серця, паралічів та смерті. Все про небезпечний вірус дивіться у нашому матеріалі! Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

