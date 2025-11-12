Дніпровщина і вірус Коксакі: симптоми, що потребують термінової уваги!

12.11.2025 16:33
Video thumbnail for youtube video nanjg0c_mjw

Дніпровщина і вірус Коксакі: симптоми, що потребують термінової уваги! Він схожий на звичайне ГРВІ, але може викликати надважкі ускладнення – аж до ураження серця, паралічів та смерті. Все про небезпечний вірус дивіться у нашому матеріалі! Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

🔔Підпишіться та натисніть “дзвоник”, щоб отримувати сповіщення про нові відео та трансляції!

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

osvityany-kam-yanskogo-vyboroly-peremogy-na-vystavczi-innovatyka-v-suchasnij-osviti

Освітяни Кам’янського вибороли перемоги на виставці “Інноватика в сучасній освіті”

12.11.2025 12:29
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 12.11.2025

12.11.2025 8:07
Video thumbnail for youtube video axk-tsxt9oe

Чому у суді дивились 11 канал? У Дніпрі почався розгляд справи “мажорної” ДТП!

11.11.2025 16:53
Video thumbnail for youtube video fysc9wleh5s

Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту – звернення Президента

11.11.2025 13:57
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-29092025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 11.11.2025

11.11.2025 8:09
Video thumbnail for youtube video 3fiobpkjefc

Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики – звернення Президента

10.11.2025 20:33