Чому у суді дивились 11 канал? У Дніпрі почався розгляд справи “мажорної” ДТП!

11.11.2025 16:53
Video thumbnail for youtube video axk-tsxt9oe

Чому у суді дивились 11 канал? У Дніпрі почався розгляд справи “мажорної” ДТП! Торік першого грудня БМВ на швидкості протаранила “Форд” із п’ятьма людьми всередині. 10-річна дівчинка тоді загинула на місці. Що пережила матір загиблої в аварії Мілани та чи визнав свою провину водій, якого звинувачують у летальній ДТП? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

