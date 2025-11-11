Чому у суді дивились 11 канал? У Дніпрі почався розгляд справи “мажорної” ДТП! Торік першого грудня БМВ на швидкості протаранила “Форд” із п’ятьма людьми всередині. 10-річна дівчинка тоді загинула на місці. Що пережила матір загиблої в аварії Мілани та чи визнав свою провину водій, якого звинувачують у летальній ДТП? Слідкуйте за новинами Дніпра, Дніпропетровської області і України сьогодні та дізнавайтесь про головні події та про війну в Україні на 11 канал Голос Дніпра!

