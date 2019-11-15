Перспективи для міста на 2020-й рік невтішні

Принаймні у цьому переконані у дніпровській мерії. Все — через недофінансування освіти та медицини. Кошти мали б надійти з державного бюджету України, який учора затвердили у другому читанні. Але надії виявилися марними. Тож фінансування підвищення зарплати педагогам та реформа другої ланки медицини зависли у повітрі.

Постанова про підвищення зарплати вчителям прийнята ще влітку урядом Гройсмана. Але жодних кроків на її забезпечення зроблено не було. Держбюджет коштів на це не передбачає. Дніпру ж на виконання цього рішення потрібно 2 мільярди. У міста їх немає. Тож єдина надія на те, що постанову таки скасують. Подібна ситуація й щодо інших освітніх субвенцій.

Також у Дніпрі не зовсім розуміють як фінансуватиметься медицина. Місто отримало на ці видатки субвенцію у 200 мільйонів гривень – це десь 60% від потреби на перший квартал. 40 % закриє місто з власних коштів. Що далі – фінансисти Дніпра сказати не можуть.

Бюджет Дніпра на 2020-й рік складатиме 13 мільярдів гривень. Це на два мільярди менше, ніж у поточному році. Причина – у зміні схем фінансування соціальних видатків, які тепер розподіляє безпосередньо держбюджет. Власні ж доходи Дніпра зросли на 500 мільйонів. Разом з цим місту передали на утримання багато об’єктів. Лише ПТУ, які місто фінансує, але ними не розпоряджається, коштують бюджету Дніпра близько двохсот мільйонів гривень на рік.