Перша ожеледиця в Дніпрі

Через перепади температур тротуари вкрилися кригою. Пішоходи ризикують послизнутися навіть на центральних вулицях. Також подекуди не прибрані проїжджі частини. Наші кореспонденти проїхалися містом. Де бути максимально обережним – увага на екран.

Ось так ранок почався на житломасиві Перемога-6.

Двірники на ногах із шостої ранку. Через перепади температур на дорогах утворилася крига, ходити слизько.

Вулиця Олеся Гончара. Тут тротуари чомусь посипали лише з однієї сторони. А ось на центральному проспекті Яворницького в районі залізничного вокзалу взагалі – товстезний шар криги. Перехожі обурені.

Ожеледиця подекуди і на автошляхах. Це вулиця Троїцька, центр міста. Дорожнє полотно вкрите кригою. Піднімаючись, машини буксують.

Проте більшість автошляхів у місті розчищені, твердять водії. Та на міжквартальних дорогах ще подекуди крижана кірка.

Ожеледиця й на паркувальних майданчиках. Ось так він виглядає на Площі Героїв Майдану.

У Дніпрі ожеледиця утримуватиметься ще два дні. У поліції попереджають: за таких погодних умов гальмівний шлях авто збільшується. Отож водіям радять бути особливо обережними, зберігати безпечний інтервал руху та не перевищувати швидкість.