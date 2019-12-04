Дніпро вже з бюджетом на 20-й рік

За головний кошторис міста сьогодні проголосували 42 депутати. Міський голова Борис Філатов назвав його стримано-песимістичним. Адже новий фінансовий документ на 2 мільярди менший за попередній. Чому так сталося та на що вистачить коштів у наступному році – дивіться просто зараз.

Бюджет Дніпра на наступний рік трохи більше ніж 13 мільярдів гривень. А це на 2 мільярди менше, аніж цьогорічний. Причина у скороченні дотацій та субвенцій із держбюджету. Така ситуація, каже Борис Філатов, в усіх містах України.

На медицину Дніпра у першому кварталі виділили 200 мільйонів гривень державної субвенції. Хоча на зарплати працівникам потрібно 245 мільйонів, а на утримання галузі – 300. На другий же квартал ані копійки не дали. До того ж, в рамках медреформи з 1 квітня лікарні мають укласти угоди з Національною службою здоров’я України. Для цього спершу медзаклади мають бути дооснащенні.

Не варто чекати дніпрянам і на великі інфраструктурні проекти. Їх довелося скоротити, кажуть у міськраді. Адже на відміну від минулорічних 4 мільярдів, бюджет розвитку Дніпра скоротився більш як на мільярд. А саме з нього фінансуються капітальні ремонти та реконструкції.

Отже, на що підуть кошти. 3,3 мільярда отримає житлово-комунальне господарство. З них на благоустрій та інфраструктуру планують витратити 2,5. На освіту, медицину та соціальну сферу виділяють 7 млрд грн. 140 млн у кошторисі передбачено на закупівлю медикаментів і компенсацію їх вартості аптекам. Стільки ж виділять і на міські парки. Транспортна галузь отримає більше мільярда.

Та Борис Філатов наголошує: аби покращити ситуацію місто намагатиметься підвищити надприбутки та відшукати внутрішні ресурси. Наступного разу депутати зберуться 18 грудня, аби розподілити залишки коштів цього року.