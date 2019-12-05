22 грудня у Дніпрі пройде «Новорічний благодійний ярмарок»

Кошти збиратимуть для реабілітаційного центру у Підгородному, де лікуються діти з розладами нервової системи.

Ініціатор події – благодійний фонд “Помагаєм”. Промислова компанія Інтерпайп виступила партнером. А платформа “БУДЬ в UA” долучилась до організації заходу.

“Новорічний благодійний ярмарок” проходитиме у Музеї українського живопису за адресою Троїцька площа, 5а. Гості заходу зможуть придбати на ярмарку ексклюзивні речі та новорічні сувеніри від відомих українських брендів, послухати виступи відомих блогерів у лекторії та зробити яскраві фото. Для тих, хто хоче відпочити від шопінгу, працюватиме фуд-корт із крафтовими смаколиками. А ще кожен відвідувач матиме змогу отримати теплі сувеніри від компаній-учасників, долучившись до конкурсів від ведучого. Новорічний настрій на заході створюватиме DJ.

Вхід вільний, але відвідувачі за бажанням можуть зробити добровільний внесок у спеціальні бокси БФ «Помагаєм». Всі внески компаній-учасників заходу, а також відвідувачів повністю передаються на оснащення кабінетів соціальної реабілітації для дітей з порушеннями роботи ЦНС.

Реєстрація для участі в заході для компаній: https://bitly.su/ZU2pV8 <https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bitly.su/ZU2pV8%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1575545053990000&sa=D&ust=1575545054002000&usg=AFQjCNEHxFLf-lVCa-DRgIZSUsn9a__UrA>

Захід у Facebook: https://www.facebook.com/events/472372033694818 <https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.facebook.com/events/472372033694818/?__mref%253Dmb%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1575545053991000&sa=D&ust=1575545054003000&usg=AFQjCNFBsEurrjwtWwdvUGz-JeEGk2R2vA>

Довідка:

Благодійний фонд «Помагаєм» створений у 2009 році. Фонд впроваджує принципи “розумної” доброчинності та системного підходу до вирішення проблем. За ініціативи “Помагаєм” був створений Реабілітаційний центр для допомоги дітям із ДЦП та іншими порушеннями роботи ЦНС у м. Підгородне.

Ремонт у центрі завершений, встановлене якісне обладнання. Фахівці з фізичної реабілітації пройшли навчання сучасним методикам. Залишилося небагато: необхідно облаштувати класи для соціальної реабілітації (кулінарний, комп’ютерний, ізостудія, сенсорна кімната, актовий зал) і встановити дитячий майданчик.

Загальна вартість робіт – близько 1 168 000 грн.

З метою збору коштів БФ “Помагаєм” ініціював проведення “Новорічного благодійного ярмарку”.

ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Компанія виступила партнером благодійної ініціативи.

БУДЬ в UA – платформа для розвитку українських брендів у Дніпрі, організатор заходу.