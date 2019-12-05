Понад 5 тисяч людей стали заручниками сварки медиків

На справжні баталії розгорнулися в амбулаторії селища Аули. Там вже пів року не можуть порозумітися керівник закладу та сімейні лікарі. Місцеві жителі побоюються, що в результаті єдина лікарня селища взагалі припинить прийом хворих. Наша Валерія Бовша вирушила в Аули і поспілкувалися зі всіма учасниками конфлікту. Тож, чи є надія на конструктивний діалог – дивіться далі.

Конфлікт між сімейними лікарями аульської амбулаторії та її керівником триває давно. Та зараз ситуація вийшла з-під контролю. Нещодавно приймати пацієнтів було нікому.

Щоб розібратися в ситуації, рушаємо в медзаклад. Одразу зустрічаємо головного лікаря. Чоловік починає від нас тікати.

Потім керівник амбулаторії консультується з кимось телефоном. І таки погоджується на інтерв’ю. Та все одно наполягає: в лікарні все гаразд.

Заходимо в кабінет сімейної лікарки. Вона на місці. Та, каже, до цього і справді не приймала своїх пацієнтів.

До такого, переконуює медик, їх довів головний лікар. Адже працювати з ним практично неможливо. В документах – безлад, а на прохання щось змінити – персонал лише ображають.

Слова пані Вікторії підтверджує і її колега – Тетяна. Ба більше, каже жінка, головний лікар постійно лякає підлеглих зменшенням зарплати.

Побачивши, що лікарі не мовчать, очільник закладу здається і ще раз запрошує нас до себе. Каже: не хотів виносити на люди внутрішні справи. Та тепер приховувати війну в амбулаторії не бачить сенсу. Втім, своєї провини в конфліктах не визнає.

Про проблему відомо голові об’єднаної громади. Каже: днями вдалося вмовити медиків продовжити працювати. До обласного департаменту охорони здоров’я звернулися з проханням провести перевірку роботи амбулаторії.

Тож вже незабаром до Аулів має завітати обласна комісія. І вже вона визначить – хто винний у конфлікті селищних медиків. Всі його учасники переконують: за свої робочі місця не тримаються. І готові в будь-який момент залишити посади. Головне, щоб населення – а це понад п’ять тисяч мешканців – отримували якісну медичну допомогу.