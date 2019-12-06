Елегантні, витончені та… металеві

Три жіночі грації тепер прикрашають вхід до музею українського живопису. Скульптури створила дніпрянка спільно із працівниками компанії Інтерпайп. Розробляли та збирали їх просто в цеху заводу. Тепер же оцінити витвори мистецтва можуть усі охочі. Детальніше про це — дивіться просто зараз.

Три грації, три скульптури з промислових труб тепер прикрашають вхід до музею українського живопису. Просто на підприємстві Інтерпайп НТЗ їх створила мисткиня з Дніпра. Понад місяць авторка разом із інженерами заводу працювала над витворами мистецтва.

Людські грації створювалися ще до Інтерпайп ТехФесту. Зробити їх спільно з промисловим підприємством запропонували у музеї українського живопису. Так з’явилося п’ять скульптур. Дві з них залишилися на заводі, інші три – стали прикрасою музею.

Наразі усі три грації також є частиною експозиції, яка представлена у музеї. Вже втретє мистецький заклад організовує виставку скульптур українських митців. І вкотре об’єднує зусилля із компанією Інтерпайп.

Відкриття експозиції дніпрян зацікавило. Гості мали змогу особисто познайомитися з представленими авторами й насолодитися їх витворами.

Прекрасними граціями, які представлені на вулиці, можуть насолодитися навіть перехожі. Продовження виставки чекає на гостей у музеї до середини січня.