Компанія ІНТЕРПАЙП упорядковує набережну у Нікополі
Наприкінці листопада завершилися планові роботи з благоустрою частини
території на міській набережній у Нікополі. Це улюблене місце відпочинку
городян і гостей, одна з наймальовничіших міських локацій.
Облагороджувати набережну українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП
почала ще чотири роки тому. Щороку компанія вкладає значні
кошти в реконструкцію міського майданчику.
В цьому році облаштована зона відпочинку у 2 500 кв.м. Це – частина від ступенів пам’ятника «Гармата» до ступенів парку ім. А.С. Пушкіна. На майданчику покладена тротуарна плитка, встановлені 18 лавочок та урни до них.
Їхній появі передувала
двомісячна робота з підготовки та впорядкування: був знятий шар ґрунту, площа
відсипана щебенем і утрамбована, сплановані плавні з’їзди для візків,
відреставровані лавочки, оновлено вуличне освітлення. Для відділення
пішохідної зони, на прилеглій до упорядкованої майданчику дорозі, встановлені
паркувальні півсфери. Навесні тут з’явиться 4 новеньких клумби – ґрунт для них
вже підготовлений, а після холодів почнеться їх озеленення.
Завод ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ в Нікополі облагороджує міську набережну
вже четвертий рік поспіль. Раніше були облицьовані гранітом ступені, відновлено
освітлення, навколо пам’ятника «Гармата» покладена гранітна бруківка, встановлені
лавочки і урни.
За цей час на проєкти з благоустрою всього витрачено понад 3 млн грн.
Денис Морозов, директор з фінансів та економіки ІНТЕРПАЙП:
– Наша компанія завжди намагається зробити внесок в розвиток міст, де
присутні наші виробництва. У Нікополі живе і працює понад 3 тис.
співробітників ІНТЕРПАЙП і їх сім’ї. Ми хочемо, щоб місто ставало
комфортніше, чистіше і просто гарніше. Нікопольська набережна біля дамби
змінилася на краще за останні роки. Ми, як і нікопольці, задоволені результатом і
продовжимо робити місто ще кращим.
Про компанію:
ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізнодорожніх коліс. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки і Європи. У 2018 році ІНТЕРПАЙП реалізував 857 тис. т готової продукції, в тому числі -189 тис. т залізнодорожньої продукції. Продажі таких продуктів здійснюються під брендом KLW.
У ІНТЕРПАЙП працюють 12 тис. співробітників. У 2018 році Компанія перерахувала до бюджетів всіх рівнів 2,17 млрд грн