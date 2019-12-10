Компанія ІНТЕРПАЙП упорядковує набережну у Нікополі

10.12.2019 18:14

Наприкінці листопада завершилися планові роботи з благоустрою частини
території на міській набережній у Нікополі. Це улюблене місце відпочинку
городян і гостей, одна з наймальовничіших міських локацій.

Облагороджувати набережну українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП
почала ще чотири роки тому. Щороку компанія вкладає значні
кошти в реконструкцію міського майданчику.
В цьому році облаштована зона відпочинку у 2 500 кв.м. Це  частина від ступенів пам’ятника «Гармата» до ступенів парку ім. А.С. Пушкіна. На майданчику покладена тротуарна плитка, встановлені 18 лавочок та урни до них.

Їхній появі передувала
двомісячна робота з підготовки та впорядкування: був знятий шар ґрунту, площа
відсипана щебенем і утрамбована, сплановані плавні з’їзди для візків,
відреставровані лавочки, оновлено вуличне освітлення. Для відділення
пішохідної зони, на прилеглій до упорядкованої майданчику дорозі, встановлені
паркувальні півсфери. Навесні тут з’явиться 4 новеньких клумби  ґрунт для них
вже підготовлений, а після холодів почнеться їх озеленення.

Завод ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ в Нікополі облагороджує міську набережну
вже четвертий рік поспіль. Раніше були облицьовані гранітом ступені, відновлено
освітлення, навколо пам’ятника «Гармата» покладена гранітна бруківка, встановлені
лавочки і урни.

За цей час на проєкти з благоустрою всього витрачено понад 3 млн грн.

Денис Морозов, директор з фінансів та економіки ІНТЕРПАЙП:
– Наша компанія завжди намагається зробити внесок в розвиток міст, де
присутні наші виробництва. У Нікополі живе і працює понад 3 тис.
співробітників ІНТЕРПАЙП і їх сім’ї. Ми хочемо, щоб місто ставало
комфортніше, чистіше і просто гарніше. Нікопольська набережна біля дамби
змінилася на краще за останні роки. Ми, як і нікопольці, задоволені результатом і
продовжимо робити місто ще кращим.

Про компанію:
ІНТЕРПАЙП  українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізнодорожніх коліс. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки і Європи. У 2018 році ІНТЕРПАЙП реалізував 857 тис. т готової продукції, в тому числі -189 тис. т залізнодорожньої продукції. Продажі таких продуктів здійснюються під брендом KLW.
У ІНТЕРПАЙП працюють 12 тис. співробітників. У 2018 році Компанія перерахувала до бюджетів всіх рівнів 2,17 млрд грн

Tags: , ,

Інші новини

“Тарифна” новина 

10.12.2019 18:58

Сусідські війни через шлагбаум.

10.12.2019 18:49

Понад шість тисяч наркозалежних у Дніпрі

10.12.2019 18:45

Акустичним панелям в обласній філармонії бути

10.12.2019 18:41

Дух зимової казки, любові й добра

10.12.2019 18:38

Задимлення в одному з гуртожитків Дніпра

09.12.2019 18:20