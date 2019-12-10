Компанія ІНТЕРПАЙП упорядковує набережну у Нікополі

Наприкінці листопада завершилися планові роботи з благоустрою частини

території на міській набережній у Нікополі. Це улюблене місце відпочинку

городян і гостей, одна з наймальовничіших міських локацій.

Облагороджувати набережну українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП

почала ще чотири роки тому. Щороку компанія вкладає значні

кошти в реконструкцію міського майданчику.

В цьому році облаштована зона відпочинку у 2 500 кв.м. Це – частина від ступенів пам’ятника «Гармата» до ступенів парку ім. А.С. Пушкіна. На майданчику покладена тротуарна плитка, встановлені 18 лавочок та урни до них.

Їхній появі передувала

двомісячна робота з підготовки та впорядкування: був знятий шар ґрунту, площа

відсипана щебенем і утрамбована, сплановані плавні з’їзди для візків,

відреставровані лавочки, оновлено вуличне освітлення. Для відділення

пішохідної зони, на прилеглій до упорядкованої майданчику дорозі, встановлені

паркувальні півсфери. Навесні тут з’явиться 4 новеньких клумби – ґрунт для них

вже підготовлений, а після холодів почнеться їх озеленення.

Завод ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ в Нікополі облагороджує міську набережну

вже четвертий рік поспіль. Раніше були облицьовані гранітом ступені, відновлено

освітлення, навколо пам’ятника «Гармата» покладена гранітна бруківка, встановлені

лавочки і урни.

За цей час на проєкти з благоустрою всього витрачено понад 3 млн грн.

Денис Морозов, директор з фінансів та економіки ІНТЕРПАЙП:

– Наша компанія завжди намагається зробити внесок в розвиток міст, де

присутні наші виробництва. У Нікополі живе і працює понад 3 тис.

співробітників ІНТЕРПАЙП і їх сім’ї. Ми хочемо, щоб місто ставало

комфортніше, чистіше і просто гарніше. Нікопольська набережна біля дамби

змінилася на краще за останні роки. Ми, як і нікопольці, задоволені результатом і

продовжимо робити місто ще кращим.

Про компанію:

ІНТЕРПАЙП – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізнодорожніх коліс. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки і Європи. У 2018 році ІНТЕРПАЙП реалізував 857 тис. т готової продукції, в тому числі -189 тис. т залізнодорожньої продукції. Продажі таких продуктів здійснюються під брендом KLW.

У ІНТЕРПАЙП працюють 12 тис. співробітників. У 2018 році Компанія перерахувала до бюджетів всіх рівнів 2,17 млрд грн