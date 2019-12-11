Щорічно на планеті реєструють 10 млн випадків захворювань на туберкульоз

11.12.2019 16:26

Близько 2 млн хворих гине від цієї хвороби. Вона не є переможеною навіть у розвинених країнах Європи, таких як Німеччина та Франція. А сусідня Польща тримає лідерство за кількістю хворих на туберкульоз. Тож медики закликають українців не нехтувати щепленням, коли справа стосується дітей. А дорослих — ставитися до себе уважно.Протягом року на Дніпропетровщині виявили понад тисячу нових випадків туберкульозу.Продовження теми у наступному сюжеті.

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