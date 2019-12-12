Мрія, що втілюється у життя

Грошові сертифікати на купівлю власного житла отримали дев’ятеро дніпрян. Це – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Усі вони стояли в черзі на житло, та не могли навіть уявити, що мрія про власну оселю таки справдиться. Усі подробиці далі у сюжеті.

Грошові сертифікати на придбання квартир отримали дев’ятеро дніпрян. Усім їм вже більш як 17 років, і вони давно мріють про власну домівку. Серед щасливчиків і Валерія. Дівчина закінчує 4 курс технікуму та готується до дорослого життя. Зізнається, такий сертифікат на квартиру став для неї справжньою несподіванкою.

На власне житло кожен отримав більш ніж 600 тисяч.Ці кошти – то державна субвенція. Міська рада ж взяла на себе соціальний супровід усієї процедури, аби майбутні новосели не натрапили на шахраїв.

Раніше майбутні власники квартир стояли у черзі на житло. Придбані ж квадратні метри вони не зможуть продати упродовж наступних 10 років.