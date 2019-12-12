12.12.2019 18:17

Мрія, що втілюється у життя

Грошові сертифікати на купівлю власного житла отримали дев’ятеро дніпрян. Це  сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Усі вони стояли в черзі на житло, та не могли навіть уявити, що мрія про власну оселю таки справдиться. Усі подробиці далі у сюжеті.

Грошові сертифікати на придбання квартир отримали дев’ятеро дніпрян. Усім їм вже більш як 17 років, і вони давно мріють про власну домівку. Серед щасливчиків і Валерія. Дівчина закінчує 4 курс технікуму та готується до дорослого життя. Зізнається, такий сертифікат на квартиру став для неї справжньою несподіванкою.

На власне житло кожен отримав більш ніж 600 тисяч.Ці кошти  то державна субвенція. Міська рада ж взяла на себе соціальний супровід усієї процедури, аби майбутні новосели не натрапили на шахраїв.

Раніше майбутні власники квартир стояли у черзі на житло. Придбані ж квадратні метри вони не зможуть продати упродовж наступних 10 років.

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