Двобічний пандус, покажчики зі шрифтом Брайля та тактильна плитка — все це з’явилося у звичайній амбулаторії на Лівобережному після реконструкції. Медзаклад повністю пристосували до потреб людей з інвалідністю. Тепер відвідати свого сімейного лікаря може кожен.

Перед будівлею медзакладу — відремонтована дорога. На вході — зручний двобічний пандус. Двері — автоматичні. В амбулаторії вся інформація на покажчиках дублюється шрифтом Брайля. Пристосували до потреб людей з інвалідністю також хол та коридори.

Відреконструювали у медзакладі й санвузол. Його продумали до дрібниць. Біля унітаза та рукомийника — рухомі поручні та тривожні кнопки.

Також тут є душ, канапа і сповивальний столик. Дзеркало — зі спеціальним нахилом, аби людям у візку було зручно на себе дивитися.

Таке пристосування медцентру до потреб маломобільного населення обійшлося у понад три мільйони гривень. Заробили їх самі завдяки підписаним деклараціям із сімейними лікарями. Адже отриманими коштами реформовані медцентри розпоряджаються на власний розсуд.

Додатково підтримує медичні заклади й місто. Цьогоріч із бюджету Дніпра на потреби амбулаторій було виділено понад сто рок мільйонів гривень. Гроші пішли на оплату комунальних та автотранспортних послуг та фінансування пільгових категорій населення.