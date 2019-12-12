На Дніпропетровщині завершується ремонт Ганнівської опорної школи. На фінішній прямій роботи в їдальні, спортивній та актовій залах. Частина класів уже з новими меблями та інтерактивними дошками. Самій школі менш як 20 років. Та зводили її за старими технологіями. Взимку у класах було холодно, нерідко виникали проблеми з електрикою. Тепер будівля з енергоощадними покрівлею, фасадом та вікнами. Навколишню територію ремонтники виклали сучасною плиткою. Залишилося доробити ґанки та облаштувати водостоки.

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