П’ятдесят переможців конкурсу Премії обласної ради отримали свої нагороди. Спорт, медицина, наука, журналістика, бізнес, волонтерство та інші – кращих обирали у 11 категоріях шляхом онлайн голосування. Усього ж кандидатів була понад сотня. Премію для молоді започаткували три роки тому. За цей час грошові винагороди вже отримали три сотні представників різних сфер діяльності.

Олександра Тимощенкова очолює волонтерську організацію. П’ять років поспіль допомагає пацієнтам дитячих лікарень, людям похилого віку. І цю премію у 15 тисяч гривень хоче витратити на підопічних.

Волонтерство, спорт, медицина, наука, журналістика, бізнес – у програмі конкурсу одинадцять категорій. В кожній є переможець.

Анастасія працює в центрі естетичного виховання, навчає дітей співати у хорі.

Роман Корсаков майже її колега. Він очолює центр творчості, де двісті дітей опановують хореографію та театральну майстерність. Сам Роман — студент академії музики. Та встигає усе.

Серед переможців представники й мужніх професій — рятувальники, військові, лікарі та правозахисники. Всі ці люди молоді та амбітні.

Премію облради вручають двічі на рік. Організатори конкурсу кажуть, за три роки їм вдалося відзначити триста найкращих.І обіцяють — у наступному році конкурс обов’язково продовжать.