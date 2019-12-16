У Дніпрі відбувся костюмований благодійний забіг, присвячений до Дня Святого Миколая. Кожен охочий за грошовий внесок міг позмагатися за першість. Кошти збирали на лікування дніпровського легкоатлета. Як пройшли змагання — дивіться у наступному матеріалі.

У благодійному марафоні – свій, обов’язковий дрес-код. Якщо не карнавальний костюм, то принаймні шапочки Святого Миколая.

Дмитро щойно подолав дистанцію в шість кілометрів. Втомлений та виснажений, втім задоволений пробігом. Каже — час провів з користю.

А от Анна на цьому благодійному марафоні вже вдруге. Хоч легкою атлетикою і не займається, та залюбки підтримує благодійну ініціативу.

У благодійному марафоні участь взяли понад три сотні дніпрян. На забіги виходили й цілими родинами, і навіть офісними колективами. Приєднались до марафонців і люди з інвалідністю. Ігор вже досвічений учасник. У забігу бере участь вчетверте. Твердить — якби не ями на дорогах було б ще краще.

Мета благодійного забігу — зібрати шістдесят тисяч гривень на лікування дніпровського легкоатлета Олексія Лєсняка. Торік йому поставили страшний діагноз – лімфобластний лейкоз.Тож хлопцю потрібна допомога на черговий курс лікування

Організатори також влаштували благодійний аукціон. Тож всі охочі могли поторгуватися за унікальні лоти від бігових зірок і не тільки.А ще — придбати щось для себе або своїх друзів на спортивній барахолці. Усі, виручені звідти кошти, так само як і від страхових внесків, підуть на лікування Олексія.