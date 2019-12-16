Майже сімдесят авторів та сто сім проєктів з благоустрою міста. Цього року між дніпрянами тривала справді запекла боротьба за можливість змінити на краще рідне подвір’я, навчальний заклад чи навіть житловий район. Всього було зареєстровано майже п’ятсот проєктів. Однак фінансування з міського бюджету отримають лиш ті, які набрали найбільшу кількість голосів. Так, за деякі містяни віддали понад 5 тисяч. Деталі у сюжеті.

Тетяна Вабілева – авторка аж трьох проектів-переможців. Всі вони про благоустрій вищого професійного технічного училища №17: сучасний стадіон, облаштування території та сучасне обладнання для навчання. Торік її проєкт також був серед переможців, тож цього разу студенти голосували із подвійним завзяттям.

А от проєкт Олени Ратнікової – створення сучасної STEM-лабораторії для гімназії у Придніпровську, набрав найбільшу кількість голосів – 5202.

Ще один важливий соціальний проект-переможець – “Ні” – домашньому насильству”.

Загалом цьогоріч у конкурсі було зареєстровано майже п’ять сотень проєктів. Змагались у чотирьох категоріях: малі й великі гуманітарні та малі й великі муніципальні. Переможцями стали лише 107.

Всі проєкти втілюватимуть у життя вже наступного року. Загалом на їхню реалізацію з бюджету міста виділили 31 мільйон гривень.