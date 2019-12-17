Пожежа, від якої ледве не сталося лихо

17.12.2019 17:41

Загоряння виникло у гаражі приватного будинку Чечелівського району. Він стояв впритул до житлових приміщень. Тож вогонь швидко поширився на дах оселі та на розташований неподалік сарай. Дісталось полум’я і до сусідів. Загальна площа пожежі склала 200 квадратних метрів. До гасіння залучили 26 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. З приміщення гаражу та сараю вогнеборці винесли 5 газових балонів, тож не допустили розповсюдження вогню та врятували інші будівлі.

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