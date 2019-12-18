Студенти магістратури Академії музики імені Глінки представили на суд екзаменаційної комісії оперу Моцарта “Так чинять усі жінки”. Щоправда, в незвичному варіанті. Вийшло — досить оригінально. Перша сцена — це змова трьох чоловіків. Де це можна уявити собі сьогодні ? Звісно, у лазні — вирішили постановники студентської вистави за оперою Моцарта “Così fan tutte” – “Так чинять усі жінки”.

Дона Альфонсо — того, хто усе задумав у сюжеті опери, грає Вадим Бабенко. Саме він і запропонував цей твір до постановки.

Справжній опері потрібен і справжній оркестр. Керувати студентським складом музикантів із задоволенням погодився диригент оперного театру Назар Яцків. Це не перша його співпраця з оперною студією академії.

Легка на погляд слухача музика, розважальний сюжет, насправді — дуже важка та кропітка робота. Шість виконавців найскладніших партій зробили так, що цю оперу зрозуміли й прийняли.

Здається, що умовні декорації та смішні мізансцени лише підкреслили гумор самого Моцарта. Легкість постановки оцінила й поважна комісія.