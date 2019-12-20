До зимових канікул готуються не лише школярі, а й правоохоронці та медики. Адже період зимового відпочинку дітей завжди додає їм роботи. Все, що потрібно знати батькам, аби канікули пройшли без надзвичайних подій – в сюжеті наших кореспондентів.

Під час зимових канікул небезпека чатує на дітей практично всюди, кажуть медики. І головне – правильно організувати їхній простір та дозвілля. По-перше, необхідно слідкувати за харчуванням. Чим менше солодощів та цитрусових – тим краще. Важливо потурбуватися про те, що будуть їсти діти, коли лишаються самі вдома.

Також треба остерігатися травматизму та нещасних випадків. Небезпеку становлять кухарські ножі, скляні предмети та ялинкові прикраси, а також побутова хімія. Відповідально необхідно підходити і до зимових розваг – катанню на санчатах, ковзанці та лижах.

Взагалі дозвілля школярів має бути організоване таким чином, аби в дітей не виникало думок про алкоголь, наркотики чи втечу з дому, кажуть правоохоронці.

Продовж трьох тижнів зимових канікул правоохоронці проводитимуть рейди у місцях скупчення молоді. Проте нагадують: відповідальність за дітей несуть батьки. І краще, що можна зробити – сформувати з ними довірливі стосунки і не залишати без нагляду.