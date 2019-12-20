У Дніпрі стартували комунальні рейди місцями продажу ялинок. Інспектори з благоустрою сьогодні відвідали одні з найпопулярніших локацій, оглянули сотні новорічних красунь та виявили порушення. Що загрожує продавцям-нелегалам – наші кореспонденти з подробицями далі.

Вулиця Робоча. Обабіч тротуару красуються кількадесят маленьких ялинок та ще трохи великих. ІнспЕктори беруться перевіряти чи легальні вони. Продавець помітно нервує та тікає від камер.

Виявляється, чоловік має документи на оренду торговельного майданчика. Проте ялинки – нечіповані. Саме так можуть продавати нелегальні дерева, пояснюють фахівці.

Згодом продавець знаходить чіпи, й активно починає прикріпляти їх до ялинок. Проте комунальники кажуть: вони вже мали б там бути. Ситуація потребує втручання правоохоронців.

А це вже вулиця Титова, тут – справжній ялинковий рай, близько восьми сотень новорічних красунь!

Точка продажу офіційна, проте на частині ялинок чіпів також бракує. Продавець виправдовується.

Комунальники дають шанс виправитися.

А от на перетині Проспекту Поля та вулиці Титова і документи в порядку й чіпи є.

Проте власник точки засмучений, каже, більшість людей не цікавить, чи легальну ялинку вони купують.

Втім, комунальники нагадують: купуючи легальні ялинки ви не лише підтримуєте чесний бізнес, а ще й дбаєте про свою безпеку. Бо за чіпом можна дізнатися: де й для чого було вирощене дерево. Наразі в місті 162 офіційні точки продажу. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті міськради. А от порушників – попереджають.

Комунальники вже закрили 2 незаконні точки продажу на вулиці Березинській та Донецькому шосе. Понад сотню ялинок звідти конфіскували правоохоронці. Полюватимуть на продавців-нелегалів щодня – аж до 31 грудня. А власникам чіпованих дерев нагадують: із настанням Нового року вони обов’язково мають вивезти нерозпродані красуні та прибрати точку продажу.