Новорічні свята без даху над головою. На вулиці можуть опинитися п’ятнадцять жертв домашнього насильства. Адже єдиний у Дніпрі прихисток для жінок – на межі закриття. Шелтер “Нова Я” створений громадською організацією та існує завдяки пожертвам. Зараз тут не вистачає двадцяти п’яти тисяч гривень на оренду та комунальні послуги. Кошти треба внести до кінця місяця. За три роки існування у закладі отримали шанс на нове життя сімдесят жінок та сто одинадцять дітей. Дивіться.

Анастасія живе у шелтері вже пів року. Разом з двома маленькими дітьми вона втекла з дому через постійні побиття свого батька-тирана. Дівчина каже, він п’яний іноді підіймав руку навіть на малюків. Тож, коли дізналася про шелтер – одразу вирішила рятуватися.

Дівчина каже, тут їй надали прихисток, одяг та їжу, а також психологічну допомогу. У самому шелтері є кімната для зняття стресу з манекеном, якого тут прозвали Вольдемаром. Його можна гамселити битою, уявляючи людину, яка завдала так багато болю.

Громадська організація допомогла Насті опанувати нову професію. Зараз дівчина вже готова самостійно винаймати житло і працювати. Однак, якщо шелтер закриють через борги – постраждають інші мешканки, які ще не встигли налагодити життя.

Інші мешканки не захотіли зніматися для телебачення. Бояться, що так їх зможуть знайти кривдники. Наразі тут у безпеці проживає шість жінок та дев’ятеро їхніх дітей. Щоденно до шелтеру надходить до 20 дзвінків від постраждалих. Однак всіх поселити – нема місця. А тепер через борги прихисток можуть і зовсім закрити. Потрібно 25 тисяч, щоб продовжити оренду та комунальні послуги.

Що буде з цими жінками і дітьми, якщо прихисток доведеться закрити – важко уявити. Допомогти й надалі існувати шелтеру – ви можете за реквізитами вказаними на екрані. Навіть невелика сума – врятує його мешканок.

КАРТКА ПРИВАТБАНКУ – 5168 7427 2767 8215, ЛЮДМИЛА КОЛОМОЄЦЬ

