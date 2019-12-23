Волонтери та бійці зустрілися на благодійному різдвяному балі “Мужність та грація”. На Дніпропетровщині його проводять вже сьомий рік поспіль. Святковий вечір об’єднав близько 60 учасників. На гостей чекали танцювальні майстер-класи, виступи творчих колективів та чимало сюрпризів.

Волонтери та військові зі своїми рідними виступили у незвичайній для себе ролі – виконували “танцювальні па” на паркеті. Такі дива стаються на різдвяному благодійному балі. Загалом святковий вечір об’єднав близько 60 танцівників. Серед них – і доброволець, “син пОлку 43 батальйону” Юрій Миколюк. Для нього це вже п`ятий такий бал.

Організатори балу підготували чимало сюрпризів. Вперше для гостей заспівали колядки учасники волонтерського хору.

Сергій Блохін раніше охоче долучався до танців, а цьогоріч вперше заспівав у хорі.

Учасники готувалися до свята майже три місяці. Але є пари, які тренувалися протягом ріку.

Розважали гостей свята і дитячі творчі колективи. Юні скаути передали учасникам балу Вифлеємський вогонь. Зібрані кошти організатори балу спрямують на лікування поранених військовослужбовців.