Кружляли у танці
Волонтери та бійці зустрілися на благодійному різдвяному балі “Мужність та грація”. На Дніпропетровщині його проводять вже сьомий рік поспіль. Святковий вечір об’єднав близько 60 учасників. На гостей чекали танцювальні майстер-класи, виступи творчих колективів та чимало сюрпризів.
Волонтери та військові зі своїми рідними виступили у незвичайній для себе ролі – виконували “танцювальні па” на паркеті. Такі дива стаються на різдвяному благодійному балі. Загалом святковий вечір об’єднав близько 60 танцівників. Серед них – і доброволець, “син пОлку 43 батальйону” Юрій Миколюк. Для нього це вже п`ятий такий бал.
Організатори балу підготували чимало сюрпризів. Вперше для гостей заспівали колядки учасники волонтерського хору.
Сергій Блохін раніше охоче долучався до танців, а цьогоріч вперше заспівав у хорі.
Учасники готувалися до свята майже три місяці. Але є пари, які тренувалися протягом ріку.
Розважали гостей свята і дитячі творчі колективи. Юні скаути передали учасникам балу Вифлеємський вогонь. Зібрані кошти організатори балу спрямують на лікування поранених військовослужбовців.