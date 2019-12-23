Що таке Верховна рада й навіщо обирають депутатів? До міста привезли унікальну освітню програму, що навчає основ політичного устрою. Сьогодні про принципи демократії йшла розмова зі школярами та молоддю. На уроці парламентаризму побувала наша знімальна група.

Спеціально знятий фільм про екскурсію двох підлітків у Верховну Раду України відповідає на питання: що це за структура і яка історія у світового парламентаризму. І чому не так вже й легко розібратися у функціях цієї установи.

З урахуванням складнощів матеріалу, організатори просвітницьких уроків наповнили спілкування інтерактивом.

Встигли навіть пограти у депутатів.

Як не дивно, але уроки про український парламент дуже популярні. Освітній центр за три місяці своєї діяльності влаштував єкскурсії в Верховній Рад для шести тисяч дітей! Більше тисячи пройшли програму у регіонах.

Щоб розказати про обов’язки народного обранця, в уроці брав участь справжній депутат. Роман Каптєлов відкрив багато тонкощів роботи у парламенті. Принаймні учасники уроку зрозуміли, яким має бути народний депутат.

Представники освітнього центру Верховної Ради України розробили також окрему програму для дорослих слухачів. Кажуть послухати про історію парламентаризму корисно було б й самим депутатам.