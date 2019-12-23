Вона стартує у квітні 20-го року. Усі лікарні перейдуть на нову модель фінансування. Послуги буде оплачувати Національна служба здоров’я, з якою медзаклади мають укласти угоди. Така модель викликає багато питань навіть у досвідчених очільників лікарень. Сьогодні їх зібрали на навчання.

Наразі лікарні вторинної та третинної ланок готуються до другого етапу реформи. Вони перетворюються на некомерційні комунальні заклади. Цей перехід вже завершили 78% медзакладів області. Із стартом другого етапу реформи лікарні зможуть самостійно розпоряджатися своїми коштами, складати фінансовий план, купувати обладнання. Тобто, головні лікарі стануть менеджерами.

У конференції взяло участь 170 представників медзакладів, які реформуються. Через зміни у них виникло багато робочих питань:

Окрім, процесу автономізації медзакладів вторинної та третинної ланки – на конференції обговорювали ще низку важливих питань:

Загалом в області 113 медзакладів вторинної та третинної ланки. З них лише чотири наразі ще не готові до реформи. Так, у П’ятихатках районна лікарня протестує проти об’єднання з залізничною. Такі оптимізації проводяться заради зміцнення матеріальної бази. Адже Національна служба здоров’я України висуває серйозні вимоги до оснащення медзакладів.