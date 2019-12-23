Знищений паркан та демонтована споруда

23.12.2019 18:57

У Дніпрі зупинили незаконне будівництво. Підприємець неправомірно огородив територію двометровим парканом та вже почав роботи. Місцеві жителі обурились та написали скаргу міському голові. В результаті комунальники почали діяти – виїхали на місце із юристами та технікою. Подробиці— далі.

На вулиці Новокримській, 4А комунальники протидіяли незаконному будівництву. Ця ділянка — зелена зона, тож зводити тут будь-що категорично заборонено.

З тиждень тому місцеві жителі помітили у сквері дивну активність. Кілька метрів разом із деревами огородили, та завезли цеглу. Місцеві почали бити на сполох.

Жінка мешкає в сусідньому будинку. Твердить— не хоче аби там, де гуляють діти, з’явилася чергова наливайка.

Сам же забудовник з’ясовувати стосунки з комунальниками не приїхав. Робочі, які були на місці, розводять руками. Кажуть, самі не знають, що тут планується.

Комунальники демонтували паркан та вивезли всі будматеріали. Господар може знайти свою власність на штраф майданчику в КП «Благоустрій міста»

Tags: , ,

Інші новини

Дитяче порно за криптовалюту

23.12.2019 19:04

З касками та барабанами

23.12.2019 19:00

В Україні готуються до другого етапу медреформи.

23.12.2019 18:55

Дні Парламенту в Дніпрі

23.12.2019 18:52

Кружляли у танці

23.12.2019 18:49

Єдиний у Дніпрі прихисток для жінок – під загрозою закриття

20.12.2019 18:54