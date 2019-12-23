У Дніпрі зупинили незаконне будівництво. Підприємець неправомірно огородив територію двометровим парканом та вже почав роботи. Місцеві жителі обурились та написали скаргу міському голові. В результаті комунальники почали діяти – виїхали на місце із юристами та технікою. Подробиці— далі.

На вулиці Новокримській, 4А комунальники протидіяли незаконному будівництву. Ця ділянка — зелена зона, тож зводити тут будь-що категорично заборонено.

З тиждень тому місцеві жителі помітили у сквері дивну активність. Кілька метрів разом із деревами огородили, та завезли цеглу. Місцеві почали бити на сполох.

Жінка мешкає в сусідньому будинку. Твердить— не хоче аби там, де гуляють діти, з’явилася чергова наливайка.

Сам же забудовник з’ясовувати стосунки з комунальниками не приїхав. Робочі, які були на місці, розводять руками. Кажуть, самі не знають, що тут планується.

Комунальники демонтували паркан та вивезли всі будматеріали. Господар може знайти свою власність на штраф майданчику в КП «Благоустрій міста»