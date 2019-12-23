З касками та барабанами

23.12.2019 19:00

Декілька сотень працівників Нікопольського заводу феросплавів по-новому пікетують “ПриватБанк”. Відсьогодні епіцентр їхньої акції – відділ VIP обслуговування клієнтів на проспекті Яворницького у Дніпрі. Вимагають повернути 22-а мільйони гривень. Нагадаємо, бастувати вони почали ще наприкінці серпня. Особисто пікетувальникам фінустанова нічого не винна. Це їхньому заводу довелося сплатити старий борг за “ПриватБанк”. Адже раніше вони належали одному власнику. Тепер завод вимагає компенсації.

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