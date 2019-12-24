І все завдяки декільком селам поблизу Дніпра. Там заходилися розвивати екотуризм. Етносадиби, пам’ятник горіху та найголовніше – мальовничі степові краєвиди. Все це місцеві жителі обіцяють не просто показати гостям, а ще й закохати їх у красоти нашого краю. Тут навіть створили систему навігації. Навесні у селах встановлять нові дорожні таблички, оснащені QR-кодами. Чим хизуватимуться селяни – дивіться далі…

Етносадиба належить пані Людмилі. Разом із чоловіком вони власноруч створили музей українського побуту зі звичайної сільської хатинки. Будівлі трохи більше ста років. Усі експонати – власність родини або односельців.

Етносадиба входить до переліку місць, вподобаних туристами. Вже близько двох років Новоолександрівська громада приймає у себе екскурсії. Тут вже побували сім великих груп. Не враховуючи візитів поодиноких гостей. Прикладом мандрівку селами вподобали велосипедисти. Серед обов’язкових місць для відвідування – пам’ятник волоському горіху, символу села Волоське.

Місцеві кажуть: інтерес до їхньої громади у туристів викликає багата історія краю. Тут знаходили рештки поселень ще часів кам’яної доби. Залишили свій слід і козаки. Та крім археологічних цікавинок, гостей приваблюють дніпровські пороги, балки, скелі та багато інших мальовничих краєвидів.

Приваблювати ще більше туристів вирішили новою навігаційною системою. Для цього замовили понад сто двадцять дорожніх вказівників, що спрямують гостей до цікавих місць.

На розвиток туризму громада отримала грант. Таблички обійшлися у майже сто тисяч гривень. Встановлять їх вже навесні. Тоді ж чекають і нових гостей. Бажано, на велосипедах.

Щоб не шкодити екології.