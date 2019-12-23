Кіберполіція Дніпропетровщини викрила злочинну групу, яка знімала та продавала незаконне відео з підлітками. Жертвами злочину стали діти віком від 9 до 13 років. Їх на порностудії приводили власні ж батьки. Усе заради грошей. Як правоохоронці вийшли на ділків та яке покарання їм загрожує – про це далі у сюжеті.

Зйомки незаконного відео з дітьми проходили в ось таких приватних будинках у віддалених населених пунктах Дніпропетровщини. На так звані порностудії підлітків привозили власні ж батьки.

Одним з організаторів злочинної групи став 43-річний мешканець області. Він був оператором зйомок і безпосередньо знімався у роликах. Зараз поліція намагається встановити його місцеперебування, оголошено розшук.

Продавали свою продукцію порно ділки через інтернет. Розрахунок відбувався виключно електронною криптовалютою.

Батьків, що змушували своїх дітей зніматися у порно, заарештували, зараз вони у СІЗО. Дітей віддали під опіку родичам та в інтернат. Наразі правоохоронці проводять обшуки на усіх порностудіях, які працюють на Дніпропетровщині. За скоєний злочин членам угрупування загрожує до 10 років позбавлення волі.