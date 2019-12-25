“Місіс Світу”. Серед найпрекрасніших жінок на цьому конкурсі сяяла й телеведуча 11 каналу Анна Демішева. Змагання у красі та грації проходили у американському Лас-Вегасі, в одному з розкішних готелів. Й Анна гідно представила Україну. Впоралася сама – без юрби консультантів та стилістів. Й увійшла у шістку фіналісток. Про подорож у країну мрій – розкажемо далі.

Усього лише 10 днів на збори мала Анна, коли дізналася, що їде на “Місіс Світу” до Лас-Вегаса. Досі не вірить, що все встигла – продумала образи, підготувала промови та подарунки, запаслася сукнями.

Конкурс “Місіс Світ” – не лише про красу. Для учасниць важливе ставлення до родинних цінностей, соціальна позиція. Тебе оцінюють кожну хвилину, розповідає Аня, від того як ступила у готель. Треба відкинути егоїстичний настрій. Адже люди цікавляться твоєю країною, пізнають її через учасниць конкурсу.

52 жінки з різних країн тиждень провели разом. Спілкувалися, розповідали про себе та традиції рідних країн. Усі обмінювалися сувенірами. Аня дарувала петриківку та українські вироби з лози.

Вміння себе вести, витримка, приязне ставлення до усіх учасниць, персоналу – все це було дуже важливо й оцінювалося журі.

Конкурс тривав не дві години, як шоу на сцені. Це було дійство цілого тижня.

В Ані вистачало сил ще оглянути Лас-Вегас, побувати у його знаменитих казино. Усі взяті із собою вбрання стали у пригоді. Ведуча 11 каналу вирішила наслідувала той стиль, що несе у повсякденному житті, але більш виразний. Й стала одною з кращих – увійшла у шістку фіналісток. Каже хвилювалася, та атмосфера була доброзичливою.

Зараз, коли “Місіс Світу” вже стала дуже яскравим спогадом, Аня каже: це однозначно було варто витрачених зусиль. Адже принесло дуже багато вражень, цікавих знайомств та можливість іншими очима поглянути на світ.