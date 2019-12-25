Поряд з Палацом культури “Металург” встановили “народну ялинку”. Це вже другий рік поспіль роблять представники так званого “Райончика” – групи у соцмережах, добровільного об’єднання мешканців Індустріального району. Цього разу прикрасити святковий майданчик допоміг Інтерпайп.

Житловий масив від проспекту Слобожанського до вулиці Журналістів неофіційно так і називається – “Райончик“. Прославився він помітними справами, небайдужістю та згуртованістю. Ось і новорічну ялинку зробили самі. Принципово за народні кошти.

Дмитро Кисилевський каже: самоорганізації людей, як “Райончик“, – немає в усій Україні. Хочеться підтримувати таку активність.

Погодні умови не досить комфортні, але до своєї ялинки поступово підтягується народ. Серед якого більшість, звичайно, дітлахи.Вони знають, що саме тут починаються дива.

Всі знали, що так буде й цього разу. Прийшов Святий Миколай й спочатку привітав всіх, хто зробив “народну ялинку”.

Конкурси для дітей, музика і яскрава ялинка привертали увагу людей. Їх зібралося на майданчику дуже багато.

Інсталяція від Інтерпайпу із символом “Райончика” найближчим часом засяє й зробить майданчик ще більш привабливим.

Мешканці “Райончика” готуються й Новий Рік, з 31 грудня на 1 січня зустріти разом, тут, біля народної ялинки.