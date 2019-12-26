Поліція гарантує безпеку мешканцям області під час новорічного періоду

26.12.2019 18:55

Аби свята минули спокійно, на вулиці виведуть додаткові наряди правоохоронців. Усього патрулюватимуть понад три тисячі копів. Силовики певні, що зможуть забезпечити порядок під час народних гулянь у містах та селищах Дніпропетровщини, які – як очікується – відвідають майже півтора мільйона людей.
Служба надзвичайних ситуацій також готова до непередбачуваних подій. На свята чергуватимуть понад п’ятсот фахівців з різних підрозділів. Рятувальники дуже просять населення пам’ятати про правила безпеки.

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