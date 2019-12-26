Поліція гарантує безпеку мешканцям області під час новорічного періоду
Аби свята минули спокійно, на вулиці виведуть додаткові наряди правоохоронців. Усього патрулюватимуть понад три тисячі копів. Силовики певні, що зможуть забезпечити порядок під час народних гулянь у містах та селищах Дніпропетровщини, які – як очікується – відвідають майже півтора мільйона людей.
Служба надзвичайних ситуацій також готова до непередбачуваних подій. На свята чергуватимуть понад п’ятсот фахівців з різних підрозділів. Рятувальники дуже просять населення пам’ятати про правила безпеки.