Потурбуватися не лише про застілля та подарунки, а й про чотирилапих друзів, закликають працівники “Зооконтролю”. Торік під час новорічних свят до їхніх вольєрів потрапили дві сотні домашних улюбленців. Відомо, що собаки дуже бояться звуків петард та феєрверків. Зоозахисники сподіваються – у цьому році господарі песиків будуть більш розсудливі.

Собаку рідкісної породи – бельгійську вівчарку тервюрен – знайшли в районі вулиці Гагаріна. Тут, в карантинному вольєрі, він чекає, коли ж прийдуть хазяї. Колишні, а може й нові. Поки немає ні тих, ні інших.

Господарі знаходяться не завжди. Іноді дивно, як про таких собак можна забути, каже Ірина. На жаль, найбільшу кількість чотирилапих “знахідок” “Зооконтроль” приймає у новорічні дні.

Володар має потурбуватися про ветеринарний паспорт і обовязково зареєструвати свого собаку. Такі правила утримання домашніх улюбленців у нашому місті.

Хаскі на прізвисько Кай поводиться впевнено та спокійно. Ймовірно тому, що знає – за ним скоро приїдуть. Для Кая та його нових хазяїв зустріч стане кращім новорічним подарунком.

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