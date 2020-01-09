Саме маленький чоловік став першим новонародженим у нашій області у 2020 році. Загалом за перший тиждень січня на Дніпропетровщині народилися понад чотириста малюків. Чимало з них з’явилися на світ у Різдво. Як себе почувають нещодавні породіллі та нові мешканці області, чий день народження припадає на одне з найбільших релігійних свят – наші кореспонденти прямо з пологового.

Поки що плачем зі світом спілкується Артем. Хлопчику усього два дні. На світ він з’явився у Різдво, хоча спочатку повинен був стати першосічневим подарунком батькам.

Поверхом нижче знаходиться Ганнуся. Дівчинка розділила з Артемом день народження й стала різдвяним подарунком мамі з татом. Буквально перед нашим приходом крихітка пообідала, тож знімальну групу зустрічає ситою і задоволеною. А от мама не стримує сліз ніжності.

На жаль, не всі малята, народжені у перший тиждень року, з’явилися на світ вчасно й без проблем. Медики кажуть: особливо “спекотним” у відділенні інтенсивної терапії видався Святвечір. Однак колись тут навіть виходили найменшого на той час в Україні малюка. Тож розраховують на позитивний результат для інших крихіток.

За сім днів 2020-го лише в цьому закладі на світ з’явилися п’ятдесят три немовляти. Однак не всі батьки радіють, якщо день народження дитини збігається з іншим святом. Та в центрі добре пам’ятають першого новонародженого цього року.

Загалом на Дніпропетровщині 24 медзаклади, де народжуються діти. Минулого 2019-року там прийняли трохи понад 22 тисячі новонароджених. Це менше ніж 2018-го. Однак вже 20-й рік розпочався для області доволі плідно.

З них у новорічну ніч, з опівночі до восьмої ранку, у нашій області народилося 10-ро малюків.