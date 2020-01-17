У Дніпрі двоє молодиків заходилися робити будки для безпритульних собак. Перша з’явилася близько місяця тому, наразі їх вже чотири. Допомагають у добрій справі небайдужі містяни, адже лише один будиночок обходиться від тисячі гривень. Будівництвом чоловіки займаються у вільний час і навіть відгукуються на прохання людей, які хочуть зробити житло пухнастим безхатченкам. Більш детальну інформацію про те, як долучитися до ініціативи, можна дізнатися, написавши активістам у соцмережі.

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