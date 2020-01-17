Правоохоронці Дніпропетровщини відзвітували про роботу за дві тисячі дев’ятнадцятий рік. Понад півтори сотні тисяч викликів, вісім з половиною тисяч ДТП та сотні епізодів з наркозлочинцями. І це далеко не все, з чим мали справу стражі порядку. Також поліцейське керівництво нагородило найкращих співробітників. На урочистостях побували й наші журналісти.

Декілька десятків нагород – за мужність, професіоналізм та зразкову відданість своїй роботі. Святкування 4-ої річниці створення нової патрульної служби розпочали з привітання найсумлінніших правоохоронців. Серед них і Віталій, який прийшов до поліції ще у першу хвилю набору.

Хоча розпочинав свій робочий шлях чоловік у страховій компанії. І тільки з часом зрозумів, що хоче захищати закон.

Керівництво управління патрульної поліції підсумувало: загальна кількість викликів правоохоронців за минулий рік дещо зменшилась. А от кількість ДТП зросла. В області їх сталося близько восьми з половиною тисяч. Сто тридцять дві людини загинуло.

Чимало сталося й злочинів, пов’язаних з поширенням та вживанням наркотиків. За 2019 патрульні зафіксували сімсот сорок таких випадків. Допомагали й звичайні містяни – фотографували місця так званих “закладок” заборонених речовин, після чого дзвонили 102. За даними ГУНП, довіра жителів області до стражів закону у минулому році значно зросла.

В управлінні анонсували – саме зараз триває черговий набір до лав патрульної поліції. Претенденти мають пройти медичну комісію та скласти профільні іспити. Наразі ж за порядком на Дніпропетровщині слідкують понад півтори тисячі патрульних.