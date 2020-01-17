Мешканці будинку по вулиці Січових Стрільців б’ють на сполох. Мовляв, усього за два тижні їхній дім вкрився величезними тріщинами. В оселях вже не закриваються двері, а вночі – чутно, як розповзаються стіни. У всьому винуватять комунальників, які начебто вчасно не відкачали воду з каналізаційних колекторів. З місця подій наш Владислав Авдієнко.

Мешканці розповідають: будинок взявся тріщинами раптово – два тижні тому. І за цей час вони неабияк збільшилися.

На доказ показують, яке лихо вже сталося в квартирах. Ба більше, люди не можуть нормально спати. Вночі, кажуть, чутно як тріщать стіни.

У проблемах мешканці винуватять працівників КП “Жилсервіс-2” – саме воно обслуговує будинок. Розповідають: коли з’явилися перші тріщини, почали самостійно шукати причину. Відкрили колектор поруч із домом, а там по вінця води. Її просили відкачати, проте марно.

За дивним збігом обставин, у самий розпал зйомок сюжету з’являються комунальники. Оглянувши колектори, підтверджують: нещодавно поруч з будинком був порив.

Вже за пів години – приїздить спецавтівка і промиває каналізацію.

Проблему наче усунено, проте що робити із пошкодженим будинком? У двоповерхівці живуть майже два десятки сімей. Люди бояться залишитися без даху над головою. Мешканці написали колективне звернення на ім’я міського голови.

Письмово у міськраді повідомили: у будинку встановили маяки, аби зрозуміти, чи руйнуватиметься він й надалі. Наглядати за цим будуть протягом пів року. І тільки після цього вирішать, що робити з будівлею далі.