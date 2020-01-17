З такими гаслами батьки, вихованці та викладачі гуртків палацу культури вийшли під стіни міськради. Вони вимагали? аби у мерії їх почули, зупинили ліквідацію КСК “Шинник” та скасували відповідний проєкт рішення міськради. Чи вдалося мітингувальникам достукатися до міської влади – знає Юлія Кочет.

Під стінами міськради з півсотні батьків, вихованців та керівників гуртків. Нещодавно вони дізнались: на сайті міськради розміщений проєкт рішення про ліквідацію юридичної особи – КП КСК “Шинник”. І це, кажуть, їх просто приголомшило.

Тож, аби “Шинник” не повторив долі цих закладів та не припинив свого існування, – люди і вийшли його захищати. Вихованці спорткомплексу – призери міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Займаються тут танцями та співом багато років. І віддавати “Шинник” не збираються.

Батьки вихованців запевняють – альтернативи “Шиннику” немає. Для дітей дванадцятого кварталу, житломасиву Тополя та кількох навколишніх селищ це – єдиний культурний центр.

Люди побоюються, що “Шинник” або продадуть приватним особам або закриють через брак фінансування. Не обнадіює їх навіть звернення Бориса Філатова у соцмережах . В якому він запевняв, що колективам нічого не загрожує.

До людей виходить начальник міського управління культури. Вони вже мали з ним зустріч кілька днів тому. Тоді й зараз відповісти на питання – чому саме ліквідують юридичну особу КСК “Шинник” та на чий баланс передадуть сам комплекс – відповісти чиновник не може. Та запевняє – на гуртки це ніяк не вплине.

Домовились, що в понеділок ініціативна група КСК “Шинник” та юристи зустрінуться з представниками міськради. Аби внести зміни в проєкт рішення до сесії.