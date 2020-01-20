Ось вже рік як у Дніпрі працює новостворена інспекція з паркування. За цей час її співробітники склали майже 80 тисяч протоколів за порушення правил паркування. Більше двох тисяч автівок евакуювали на штрафмайданчик. Організація вже налічує зо пів сотні інспекторів. Водії ж поділились на два табори – ті хто за та проти нового паркувального устрою. Наш Єгор Ромахло слухав аргументи.

Ось так, спокійно на зауваження інспекторів з паркування реагують далеко не усі водії. Цей відбувся лише попередженням.

Віталій працює інспектором з паркування з самого заснування організації. Чоловік розповідає – чого тільки не вислуховував за цей рік.

У “топі” правопорушень, кажуть інспектори, зупинка у невідведеному для цього місці. Наприклад, водій ось цієї таврії залишив автівку надто близько до пішохідного переходу, до того ж прямісінько посеред проспекту Яворницького. Як результат – штраф.

Водій все ж встиг повернутись до приїзду евакуатора. Побачивши камеру, вирішив не затримуватись на місці правопорушення.

Чимало порушників штрафують щодня й у самому центрі міста біля зупинки трамваїв.

А ось це чи не найрозповсюдженіший приклад неправильного паркування. Водій залишив автівку прямісінько під заборонним знаком. За минулий рік інспектори нарахували тисячі таких порушень.

Штраф за подібне порушення – двісті п’ятдесят п’ять гривень. Аби зафіксувати та довести провину у суді, інспектори роблять декілька фото автомобіля.

Та от автомобіліст, що проходив у цей час поряд має категоричну іншу думку. І вступає у полеміку з інспектором, аби захистити честь водія-порушника.

Керівництво ж інспекції з паркування запевняє: гроші зі штрафів йдуть не куди-небудь, а саме у міський бюджет. І за минулий рік ця цифра вже перевалила за десять мільйонів гривень.

Наразі штат інспекції налічує майже пів сотні співробітників. Усі вони працюють не тільки у центрі Дніпра, а й виїжджають на виклики людей до віддалених районів міста. Отже, якщо ви помітили порушника – сміливо звертайтесь на гарячу лінію інспекції.