10 мільйонів гривень – на штрафи

20.01.2020 17:16

Ось вже рік як у Дніпрі працює новостворена інспекція з паркування. За цей час її співробітники склали майже 80 тисяч протоколів за порушення правил паркування. Більше двох тисяч автівок евакуювали на штрафмайданчик. Організація вже налічує зо пів сотні інспекторів. Водії ж поділились на два табори  ті хто за та проти нового паркувального устрою. Наш Єгор Ромахло слухав аргументи.

Ось так, спокійно на зауваження інспекторів з паркування реагують далеко не усі водії. Цей відбувся лише попередженням.

Віталій працює інспектором з паркування з самого заснування організації. Чоловік розповідає  чого тільки не вислуховував за цей рік.

У “топі” правопорушень, кажуть інспектори, зупинка у невідведеному для цього місці. Наприклад, водій ось цієї таврії залишив автівку надто близько до пішохідного переходу, до того ж прямісінько посеред проспекту Яворницького. Як результат  штраф.

Водій все ж встиг повернутись до приїзду евакуатора. Побачивши камеру, вирішив не затримуватись на місці правопорушення.

Чимало порушників штрафують щодня й у самому центрі міста біля зупинки трамваїв.

А ось це чи не найрозповсюдженіший приклад неправильного паркування. Водій залишив автівку прямісінько під заборонним знаком. За минулий рік інспектори нарахували тисячі таких порушень.

Штраф за подібне порушення  двісті п’ятдесят п’ять гривень. Аби зафіксувати та довести провину у суді, інспектори роблять декілька фото автомобіля.

Та от автомобіліст, що проходив у цей час поряд має категоричну іншу думку. І вступає у полеміку з інспектором, аби захистити честь водія-порушника.

Керівництво ж інспекції з паркування запевняє: гроші зі штрафів йдуть не куди-небудь, а саме у міський бюджет. І за минулий рік ця цифра вже перевалила за десять мільйонів гривень.

Наразі штат інспекції налічує майже пів сотні співробітників. Усі вони працюють не тільки у центрі Дніпра, а й виїжджають на виклики людей до віддалених районів міста. Отже, якщо ви помітили порушника  сміливо звертайтесь на гарячу лінію інспекції.

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