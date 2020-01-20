На Дніпропетровщині триває підготовка до будівництва аеропорту

20.01.2020 17:15

В області вже запустили процес відведення землі під зведення злітно-посадкової смуги. У Дніпропетровській ОДА та Дніпровській РДА підписали розпорядження, якими надали дозвіл держпідприємству «Фінінпро» на розробку проєктів землеустрою. Нині йдеться про 245 гектарів землі. Нагадаємо, смугу зведуть держкоштом – на це вже виділили 1,2 мільярди гривень. Термінал візьме на себе приватний інвестор. І вже у 2022-му році усі роботи обіцяють завершити та презентувати дніпрянам новий аеропорт.

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