З січня усі отримуватимуть дві газові квитанції замість однієї: за блакитне паливо та його розподіл. Стосується це лише побутових споживачів? тобто нас із вами. Таким чином можна буде відслідкувати – кому і за які послуги ви сплачуєте кошти. Як розраховуватиметься сума та чи не вдарить це по нашім гаманцям?

Вже в січні споживачі у Дніпрі та Дніпровському районі, так само як і по всій Україні, отримають дві платіжки. Одна буде за – за газ, інша – за послугу з його доставки. Раніше кошти за розподіл окремим рядком були зазначені в загальному рахунку.

Доставка газу розраховуватиметься для кожного індивідуально. Схема така. Обсяг споживання за минулий рік ділимо на 12 місяців та помножуємо на чинний тариф на доставку блакитного палива. Для кожного місцевого оператора, що відповідає за постачання, він свій. З 1 січня по 30 червня – він 66 копійок за кубометр. А вже з 1 липня зросте до 77. Для прикладу, споживання 1200 кубічних метрів розраховується так.

Оплатити вартість доставки потрібно до 20 числа кожного місяця. Платіжки за січень почнуть надходити вже на початку наступного тижня. Побачити суму можна буде і в особистому кабінеті на сайті 104.ua

ОБСЯГ споживання за минулий газовий рік : 12 місяців х діючий тариф на доставку газу

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ РОЗПОДІЛУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ АТ “ДНІПРОГАЗ”

1. з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року – 0.66 грн. за 1 куб. м.

2. з 1 липня 2020 року – 0.77 грн. за 1 куб.м.