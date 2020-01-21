Ще у червні міськрада прийняла рішення про переїзд співробітників та майна Будинку до іншого, значно меншого за розміром приміщення. Митці, які працюють у закладі обурені і переїжджати відмовляються. Саме тому, вочевидь, із середини січня змушені мерзнути – адже у Будинку мистецтв просто вимкнули опалення. Подробиці конфлікту у нашому сюжеті.

Традиційні різдвяні свята у Будинку мистецтв цьогоріч гостям довелось відзначати у верхньому одязі. Бо зараз тут дуже холодно. Усього плюс десять градусів.

Заходи тут не припиняють проводити, адже співробітники Будинку Мистецтв категорично відмовилися від переїзду в інше приміщення. Переселитися туди – вже майже пів року їх змушують міські чиновники. У Будинку мистецтв тепер новий балансоутримувач та директор.

В міському управлінні культури жодної проблеми в цьому не вбачають.

Але в яких умовах доведеться працювати майстрам не кажуть. У Будинку мистецтв майже все виставкове обладнання зроблено руками співробітників. І покидати його неабияк шкода.

Про те, як колишній кінотеатр “Червоногвардієць” перетворювався на виставкову галерею, про майстрів та захоплених справою людей Валентина Слобода розповідає так, що забуваєш про час і не помічаєш холоду.

Нині ж усі чекають – коли ж потеплішають стосунки працівників унікального закладу й влади. Принаймні, світло поки не вимкнули.

І саме сьогодні міський голова Дніпра нарешті прокоментував конфлікт навколо Будинку мистецтв. Мер сказав, що у приміщенні, яке відмовляються покидати митці, необхідно організувати “нормальну господарську діяльність, а не просто сидіти”. Бо утримувати заклад культури у такому вигляді, як зараз – місту надто дорого.