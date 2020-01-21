Музей Історії Дніпра. Вже відомо, що він точно буде, але ще остаточно не вирішено – де саме. Концепцію експозиції нового, модернового музею тільки почали обговорювати. Сьогодні у міськраді Борис Філатов представив директора майбутньої туристичної родзинки міста. Та запросив до творчої дискусії науковців, музейників та урбаністів.

Концепція Музею Історії Дніпра – ще на стадії прийняття, а механізми реалізації обговорюються. Скоріш за все у якості локації буде обраний “Будинок губернатора” на розі Воскресенської та центрального проспекту. Будівля належить місту, хоча його й орендує Приват банк. Але ведуться переговори, що фінустанова звідси виїде.

Керуватиме новим музеєм Надія Капустіна, яка багато років очолювала обласний Історичний. Сьогодні вона представила передпроєктне бачення експозиції. Яку прагне зробити сучасною та модерновою. У кожній залі будуть тачскрини та інтерактивні екрани. Можливо навіть використовуватимуть голограми.

В оглядових залах вирішили йти шляхом тематичного показу. Прикладом, хочуть пояснити, як власне з окремих селищ та фортець по обох берегах Дніпра, утворилася міська агломерація. Згадають й про архітектуру.

Але не лише архітектура важлива. Бо місто – не вулиці й будинки. Дніпро – то складний ланцюг соціальних зв’язків та трансформацій. Як це втілити та представити відвідувачам майбутнього музею – лише думають.

Автори експозиції хочуть приділити увагу й сучасному етапу історії. Тому, що після Майдану, Дніпро завив про себе саме як українське місто.

Музей Історії Дніпра прагнуть зробити туристично привабливим. Й водночас він має стати майданчиком дискусій для людей, що цікавляться історією міста.