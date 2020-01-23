Півтисячі хворих та 17 померлих! Випадки тяжкої пневмонії вже зафіксували в кількох країнах Азії, а також – в Америці. Спочатку симптоми коронавірусу дуже схожі на звичайні ГРВІ чи грип. Всесвітня організація охорони здоров’я закликає всі держави бути напоготові.

11 канал вирішив зясувати – чи варто боятися смертельної хвороби українцям і взагалі – яка ситуація із захворюваністю на респіраторні недуги зараз в регіоні. Дивимось.

Перші випадки коронавірусу в Китаї зафіксували в середині грудня. Кількість хворих стрімко збільшувалася. Зараз їх понад п’ять сотень! Вірус почав розповсюджуватися по світу – Таїланд, Корея, Японія та Сполучені Штати.

Коронавірус знайомий світові вже давно. Втім, зараз поширюється його новий різновид – атопічна пневмонія, як уражає й руйнує легені. Джерелом розповсюдження вірусу став один з ринків у центральній частині Китаю. Ми отримали ексклюзивної інтерв’ю від дівчини, яка мешкає на Сході Китаю.

Наразі три міста в Китаї закриті на карантин. По всій країні цілодобово працюють медзаклади, готові приймати хворих.

Мінохорони здоров’я України закликає людей не панікувати, коронавірус від України ще далеко. Втім, за рекомендацією ВООЗ, вжиті заходи безпеки. Прямі рейси з Китаю зустрічає спеціальна санітарно-карантинна служба.

Медики кажуть: перші симптоми коронавірусу схожі на ГРВІ та грип. Його інкубаційний період від двох до дванадцяти діб.

Поки що епідемія китайського коронавірусу нам не загрожує. На відміну від іншої – епідемії грипу та ГРВІ. Лише за останній тиждень кількість хворих на вірусні інфекції зросла на п’ятдесят відсотків. В регіоні на ГРВІ хворіють більш як вісім тисяч людей, переважно – діти. І вже є випадки лабораторно підтвердженого грипу А. На відміну від звичайної вірусної інфекції, він одразу починається з високої температури. Також характерні ознаки сильної інтоксикації

Медики радять найближчим часом уникати місць масового скупчення людей та дотримуватися правил особистої гігієни. При перших ознаках хвороби – звертатися до свого сімейного лікаря.

Втім єдиний надійний спосіб захистити себе від грипу – вакцинуватися. Робити щеплення можна навіть в розпал епідсезону. Особливо важлива вакцинація для груп ризику – маленьких дітей, вагітних жінок і людей з хронічними хворобами. Наразі всі аптеки регіону забезпечені вакцинами проти грипу.