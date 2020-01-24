Четверо травмованих, двоє вкрай важких, серед них 12-річний хлопчик. У вечірню годину пік просто на зупинці водій спринтера влетів у натовп людей та врізався у трамвай! За кермом виявився п’яний маршрутник. Наші журналісти з подробицями.

Важка травма голови та навіть перелам кісток черепа – як наслідок часткова амнезія. 62-річна Галина навіть не пам’ятає, як саме опинилась у лікарні. Жінка одна із чотирьох травмованих у страшній аварії. Від удару шаленого спринтера їй дісталось найбіліше.

Вона, як і десяток інших людей після роботи на зупинці чекала на трамвай. В цей час водій спринтера просто влітає у натовп.

Не впорався із кермом на повороті, вилетів на колії й, щоб уникнути удару із трамваєм, пішов на таран людей.

Це була вечірня година пік. На зупинці повно пасажирів. Перше, що почули очевидці – страшні крики постраждалих.

Страшного моменту – наїзду спринтера не пам’ятає і 12-річний Валентин. Травмований хлопчик також частково втратив пам’ять. Дитина і досі у стані травматичного шоку.

Семикласник був першим, кого зніс шалений гонщик. Скривавлену дитину шоковані свідки діставали просто з-під коліс.

Чому ж водій не побачив пішоходів? Стало зрозуміло, щойно він ледь не випав із-за керма. Свідки, усі як один, кажуть – чоловік був п’яний.

Ледь вбив чотирьох людей через передозування алкоголем. Неадекватний стан водія за кермом вже підтвердили і у поліції.

А от чому сів п’яним за кермо – пояснити не може. Як і те, навіщо взяв чужий бус. Водію 47. Вже відомо, чоловік працює водієм маршрутки. Того дня був вихідним, але увечері випив, забажав пригод і поїхав на одному із бусів АТП кататися. Тепер за каліцтво чотирьох людей має усі шанси отримати аж 8 років тюрми.