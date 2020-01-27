Вихідними у Дніпрі влаштували розваги з пригощанням для дітей з малозабезпечених сімей. Благодійники вже не вперше збирають дітлахів разом та дарують їм свято. Як радували малечу цього разу — дивіться.

Волонтери організували яскраве свято для півсотні дітей з малозабезпечених сімей. Малечу зацікавлювали різноманітними повчальними конкурсами, а аніматор демонстрував наукові фокуси.

Дітям неабияк сподобалася така розважальна програма. Для багатьох з них, таке дозвілля рідкість.

Організатори акції ж твердять — для них дуже важливо створити веселу та теплу атмосферу для дітлахів. Аби кожен зміг відчути себе щасливим.

Вже два роки поспіль благодійна організація влаштовує подібні заходи. Мета їхнього клубу — радувати дітей з неблагополучних та малозабезпечених сімей. За цей час до організації приєдналось чимало волонтерів, які і допомагають розвивати клуб.

Кожну неділю організатори збирають речі та їжу для дітей, які цього потребують. Волонтери відкриті для допомоги, тож, якщо ви маєте бажання і можливість чимось допомогти телефонуйте за номером, що вказаний на екрані.

(095) 521 49 62

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