Зробити це планує Національне агентство забезпечення якості освіти. Його експерти оцінюватимуть якість навчальних програм університетів за новими критеріями. Якими саме – сьогодні обговорювали на великому семінарі, куди запросили представників вишів усього південно-східного регіону України.

Відтепер університети мають самі турбуватися, щоб їхні програми були високо оцінені. Від цього залежить, чи визнаватиме держава дипломи вишів. Такі ж правила працюють у Західній Європі. До речі, акредитувати свої навчальні плани університети можуть й там. Але розцінки Національного агентства з забезпечення якості освіти – більш доступні. А про критерії оцінювання саме розповідають на таких семінарах.

Університети знають, які програми потребують акредитації. Тож подають документацію онлайн та чекають у гості експертну групу. Її фахівці цікавить якість освіти та супутні питання.

В першу чергу обов’язок експертів – встановити наскільки якісно організований освітній процес.

Експерти національного агентства переконані, що усе це підштовхне виші до розвитку внутрішньої культури якості та збільшення репутаційного капіталу.

Згодом має з’явитися офіційний рейтинг українських університетів.Тож абітурієнти матимуть більше інформації щоб визначитися зі своїми планами щодо навчання у вишах.